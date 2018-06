Hoogleraar Marjan Olfers: 'Zaak Nouri te complex voor arbitragecommissie KNVB'

Is Ajax aansprakelijk voor de hersenschade die Abdelhak Nouri opliep? Daarover moet de arbitragecommissie van de KNVB nu een oordeel gaan vellen. Maar is de arbitragecommissie wel capabel genoeg?

Hoogleraar Sport en Recht Marjan Olfers heeft daar sterk haar twijfels over. Het is volgens haar simpelweg niet hun tak van sport. 'De arbitragecommissie van de KNVB houdt zich met name bezig met arbeidsrechtelijke geschillen. Denk aan transfers die niet doorgaan of het uitblijven van betalingen. Dat zijn echt arbeidsrechtelijke zaken en het gaat hier om schade en aansprakelijkheid', legt Olfers uit.



Maar volgens Khalid Kasem, advocaat van de familie Nouri, moest de aansprakelijkstelling wel via de KNVB. 'In de arbeidsovereenkomst is opgenomen dat als geschillen voortvloeien uit de arbeidsovereenkomst, deze voorgelegd moeten worden aan de arbitragecommissie. En dat hebben wij gedaan.' Het is nu aan de arbitragecommissie om te bepalen of zij de complexiteit van de zaak aankunnen.



Olfers hoopt om nog een tweede reden dat de arbitragecommissie de zaak afdoet en doorverwijst naar de burgerlijke rechter: het gebrek aan beroepsmogelijkheid. Wanneer deze zaak door de KNVB wordt beslecht, is het - in tegenstelling tot de burgelijke rechter - niet mogelijk hier tegen in beroep te gaan. Olfers: 'Deze zaak is van dermate grote impact - in eerste instantie voor de familieleden, maar ook voor Ajax en iedereen daaromheen - dat ik ook vind dat er gewoon een goede beroepsgang moet zijn.'