DJ Jean gaat tekeer na autokraak: 'Kutjunks! Tyfushonden!'

DJ Jean wilde na een drukke avond alleen maar even broodje kipfilet en een broodje shoarma halen in het centrum. Eenmaal terug bij zijn auto bleken al zijn spullen te zijn gestolen.

De 'Master of the Wheels of Steel' gaat in een Facebookvideo tierend tekeer. 'Ik heb drie festivals gehad, we dachten: "We gaan nog even eten bij het Centraal Station in Amsterdam" Dit is het resultaat', zegt wijzend naar het glas op de grond.

Een achterruit van zijn auto is ingetikt en alles is meegenomen. 'Tien minuten staan we hier om de hoek om een broodje kipfilet en een broodje shoarma te halen. Platentas weg, alles weg. Jongens, ze hebben echt alles gestolen. Zonnebrillen alles. Dit is fucked up.'

En Jan Engelaar denkt wel te weten wie het gedaan heeft. 'We gaan even kijken of er een paar junks zijn die het gestolen hebben. We gaan kijken of we ze kunnen vinden.' Het is nog niet bekend of de daders zijn gevonden.