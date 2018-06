Zoenend stel opgespoord na online zoektocht

Er waren honderden retweets voor nodig maar het is stadsfotograaf Thomas Schlijper gelukt. Hij zette Twitter in om een zoenend stel dat hij in 2014 fotografeerde te vinden en had succes.

Schlijper zette het stel op de gevoelige plaat toen ze in de stromende regen een liefdevol moment beleefden. 'Gaf m’n kaartje maar noteerde helaas geen gegevens. Kom graag met hen in contact.'

En dat is gelukt, meldt Schlijper. 'Dank jullie allemaal voor het zoeken. Hij schreef en ik heb zojuist met hem gebeld', twittert Schlijper. 'Een warme herinnering. Hoewel, warm... ik was zelden zó doorweekt, maar voor dat moment had ik wel een verkoudheid over!' Of de twee nog bij elkaar zijn, kon de fotograaf niet zeggen.