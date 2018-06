We Are Here-groep verlaat stad en kraakt pand in Amstelveen

De We Are Here-groep heeft vannacht een pand in Amstelveen gekraakt. De groep moest gistermiddag om 12:00 uur de gekraakte woningen in de Rudolf Dieselstraat verlaten en zat sindsdien zonder onderkomen.

De groep zit nu in een leegstaand kantoorpand aan de Mr. G. Groen van Prinstererlaan in Amstelveen. 'We hopen in dit pand tijd te hebben om aan onze asielprocedures te werken en het dialoog aan te gaan met de gemeente', schrijft We Are Here in een persbericht.

Lees ook: We Are Here-groep probeert bewoond pand aan Weesperzijde te kraken

De ongedocumenteerden van We Are Here hielden dit weekend de gemoederen flink bezig. Zondag probeerde de groep een pand te kraken aan de Hoogte Kadijk achter Artis, maar dat pand bleek bewoond. Gisteren wilden ze weer een bewoond pand aan de Weesperzijde in.

24-uursopvang

De nieuwe coalitie van GroenLinks, D66, PvdA en SP wil 24-uursopvang bieden vanuit de gemeente. Daarin is ruimte voor 500 asielzoekers. De groep vindt dat geen oplossing, lieten ze afgelopen weekend weten.

Lees ook: We Are Here-groep moet einde van de ochtend weg uit woningen in Oost

De eigenaar van het gekraakte kantoorpand in Amstelveen wil het pand slopen en op de plek nieuwe appartementen bouwen. Het gaat om een gebouw van negen verdiepingen met daaronder een parkeergarage van twee lagen. Er komen een kleine driehonderd appartementen.