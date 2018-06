Gratis leesvoer en games voor wachtende reizigers Zuid

Wie op de trein staat te wachten op station Zuid kan vanaf nu op kosten van ProRail gebruik maken van betaalde tijdschriften, games, video's en artikelen.

De spoorbeheerder stelt dat zo'n 50.000 reizigers per dag gebruik maken van het station. Hierdoor wordt het in de spits soms behoorlijk druk bovenaan de (rol)trappen. Om de groep reizigers beter te spreiden over het perron is ProRail een proef gestart met de gratis content. Wel moet je hiervoor de app Enjoj installeren en je begeven in de 'groene zones.'

ProRail hoopt dat het wachten voor de reizigers een beetje prettiger wordt door het aanbieden van de gratis content. De pilot duurt tot halverwege 2019.