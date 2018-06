Weer zomers warm: temperaturen tot 26 graden in de stad

De vervroegde zomer heeft ons nog niet verlaten, want het wordt weer warm de komende dagen. Temperaturen kunnen woensdag oplopen tot 26 graden. Donderdag wordt het mogelijk nog warmer.

Ook vandaag wordt het nog flink zonnig, al ziet het er nog niet zo uit. De wolkenvelden zullen plaatsmaken voor meer zon in de loop van de dag. De temperatuur loopt op tot 21 graden vanmiddag.

Morgen kunnen we een strakblauwe lucht verwachten. Een matige noordoostelijke wind zorgt ervoor dat het ook flink warm kan worden: 26 graden in de stad, zo laat een meteoroloog van Weeronline weten. Doordat er geen wolkje aan de lucht is, is de zonkracht ook aardig hoog: 6 tot 7. Volgens Weeronline kan een onbeschermde huid binnen een kwartier al verbranden. Amsterdammers die richting het strand gaan woensdag kunnen bedrogen uitkomen. Door een flinke wind kan het daar minder warm aanvoelen.

Donderdag kan het nog een graad warmer worden. Later op de dag trekt er bewolking over het land vanuit het zuiden. Ook de kans op onweer is dan hoger. Al is niet de verwachting dat we daar in de stad veel last van krijgen.