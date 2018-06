Voetbalclub DWS laat jeugdspelers en ouders contract tekenen

Om orde op zaken te stellen laat voetbalclub DWS leden en de ouders een contract ondertekenen. Hierin staan rechten en plichten van leden van de club. Wie niet tekent kan vertrekken. De maatregelen zijn genomen in overleg met de KNVB en de gemeente.

Daarnaast zijn er nog andere maatregelen genomen om de boel weer op orde te krijgen. Dit schrijft Het Parool. Vorige week moest de club sluiten nadat er intimidatie en bedreigingen waren geweest door een groepje leden. Er werden direct een aantal mensen geroyeerd of op non-actief gesteld. Maar dit was niet genoeg om de intimidatie te stoppen. Er zou volgens het bestuur een angstcultuur heersen binnen de club.

Volgens ouders van jeugdleden van de club zou het bestuur het eigen falen willen verbloemen. Zo zou het niet helder zijn hoe de club uit Nieuw-West er financieel voor staat en volgens de ouders is de leiding van de club niet capabel om DWS te leiden.

De landskampioen van 1965 wordt de afgelopen jaren geplaagd door problemen. Zo was er een groot geldgebrek van bijna 70.000 euro in 2014. En in 2016 werd er een speler van Hillegom bewusteloos geslagen door een speler van DWS. De club uit Nieuw-West werd toen geschorst en uit de competitie gehaald.