UvA waarschuwt: 'Het systeem kraakt'

De Universiteit van Amsterdam heeft vanochtend een open brief gestuurd aan de minister en de leden van de vaste kamercommissie OCW. Volgens de UvA wordt studeren steeds duurder en dreigt de essentie van de universiteit – de verbinding tussen onderwijs en onderzoek – in gevaar te komen.

'Het systeem kraakt en loopt op verschillende plekken tegen de grenzen op', zegt de universiteit. De UvA stelt dat er steeds meer studenten zijn, terwijl er per student minder geld beschibaar is. Ook laat de Universiteit van Amsterdam zich uit over het zogeheten onderzoeksintensief onderwijs; het onderzoek doen en de samenwerking met wetenschappers. 'Het aantal studenten stijgt, maar het onderzoeksbudget biijft gelijk.'

Ingrid van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, spreekt woensdag in het Algemeen Overleg met de Tweede Kamer over wetenschapsbeleid en de financiering van het hoger onderwijs.