Voorlopig geen Dunkin' Donuts in de Ferdinand Bolstraat

De eerste vergunningsaanvraag van de Dunkin' Donuts voor een filiaal in de Ferdinand Bolstraat is afgewezen door stadsdeel Zuid. Eerder kreeg de New York Pizza ook al geen toestemming om op die plek een vestiging te openen.

Bewoners van de Pijp reageerden vorige week verbaasd op de zeker lijkende komst van een Dunkin' Donuts aan de Ferdinand Bolstraat. De verbouwing was namelijk al begonnen, en de ramen waren afgeplakt met aankondigingen. De omwonenden zitten niet te wachten op een fastfood-keten op die plek.

Maar de bewoners lijken nu, in eerste instantie althans, hun zin te krijgen. De conceptvergunningsaanvraag van Dunkin' Donuts is door het stadsdeel naar de prullenbak verwezen. Ze kunnen wel opnieuw een aanvraag doen, maar voorlopig kan er dus geen filiaal geopend worden aan de Ferdinand Bol.

Het pand, gelegen op de hoek van de Albert Cuypstraat en de Ferdinand Bolstraat, was afgelopen jaar nog doelwit van New York Pizza. De pizzaketen kreeg geen vergunning van stadsdeel Zuid omdat hun concept werd gecategoriseerd als fastfood. Dit besluit werd nog via de hoogste rechter aangevochten door de pizzabakker, maar de Raad van State gaf het stadsdeel gelijk.

Dunkin' Donuts liet vorige week aan AT5 weten 'een koffiezaak te zijn, waar ook donuts verkocht worden'. Ze vinden dat ze daarom wel recht hebben om op die plek een zaak te openen.