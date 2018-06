Buurt gekraakt kantoorpand niet enthousiast over We Are Here

Niet alle Amstelveners lijken even enthousiast over de komst van We Are Here naar hun gemeente. De groep uitgeprocedeerde asielzoekers kraakte vannacht een leegstand pand. Eerder vandaag uitte ook de loco-burgemeester al zijn ongenoegen over de situatie.

'Aan de ene kant vind je dat iedereen in de wereld het recht heeft om op een veilige plek te wonen. Maar als dat recht op een gegeven moment ophoudt, moet je die mensen ook op een vliegtuig kunnen zetten en terugzetten naar de locatie waar ze wel een veilige plek kunnen krijgen,' vertelt een buurtbewoner aan AT5. Een andere bewoner liet weten de kraak 'belachelijk' te vinden.

Voor het lege kantoorpand aan de Mr. G. Groen van Prinstererlaan stond sloop op de planning, om vervolgens nieuwe appartementen te bouwen op het terrein. Over dat plan was ook geen consensus in de buurt, waardoor sommige bewoners het wel fijn vinden dat er nu wat om het pand te doen is: 'Ze willen hier een gigantisch groot pand neerzetten met 290 appartementen en dat is krankzinnig,' vertelt een vrouw. 'Dit is natuurlijk ook niet juist, maar een beetje reuring in de buurt, dat past wel.'

Khalid Jone laat namens We Are Here weten dat de huidige situatie niet ideaal is. 'Ik heb met de loco-burgemeester gesproken en hij vindt krakers niet goed. We zullen dus een andere oplossing moeten vinden, maar ik hoop dat de nationale overheid zijn gedachte nog een beetje kan veranderen.'

Of de groep lang in dit gebouw blijft, is dus nog maar zeer de vraag. Dat sommigen in de buurt hopen dat de kraak van korte duur is, bleek ook toen onze camera uit stond. Een motorrijder kwam met hoge snelheid langsrijden en griste het spandoek dat de krakers op hadden gehangen, van het pand.

Een woordvoerder van de gemeente Amstelveen liet vanmiddag weten dat de Driehoek morgen bij elkaar komt om de situatie te bespreken.