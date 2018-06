OM én verdachte in hoger beroep in misbruikzaak Cheider

Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep in de Cheider-zaak, waarin Ephraim S. terechtstaat voor misbruik.

De leraar kreeg twee jaar celstraf opgelegd vanwege het seksueel misbruik van een leerling in 2012. Het slachtoffer, dat destijds 13 jaar was, zou door een moeilijke periode zijn gegaan en veiligheid hebben gezocht bij Ephraïm S. Nadat de docent zijn vertrouwen had gewonnen, heeft S. hem meerdere keren over zijn gehele lichaam betast en gemasseerd.

Volgens een woordvoerder gaat het OM in hoger beroep omdat zij zich niet kunnen vinden in de gedeeltelijke vrijspraak van S. Ook zou de strafmaat tegen de oud-docent te laag zijn. Het OM zegt dat tegen het Nieuw Israëlitisch Weekblad.

S. werd door de rechtbank op 20 april op vrije voeten gesteld omdat hij in voorarrest al 18 maanden had vastgezeten. Hierdoor hoefde S. niet terug de cel in. In eerste aanleg werd tegen de docent vijf jaar geëist.

De advocaat van S. laat weten dat ook hij in hoger beroep gaat. In een persverklaring staat dat S. iedere betrokkenheid bij de verweten feiten ontkent en dat ook in het vervolg van de rechtszaak zal doen.