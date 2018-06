Dominee Koney heeft spijt van homofobe uitlatingen

De bekende Ghanese dominee Emmanuel Koney heeft zijn excuses aangeboden voor opmerkingen die hij maakte in een uitzending van Nieuwsuur afgelopen februari.

In de uitzending stelde hij homoseksualiteit gelijk met criminaliteit. 'Als ik niet wil dat mijn kind verslaafd raakt of drugs gaat dealen, als ik vanaf de kansel mag verbieden dat mijn zoon drugsdealer wordt, mag ik dan niet ook tegen hem zeggen dat hij geen homoseksueel moet worden?', vroeg Koney zich af. 'Homoseksualiteit en criminaliteit zijn hetzelfde. Dat zijn normen en waarden!'

Het was voor D66-raadslid Jan-Bert Vroege reden om vragen te stellen. Er is inmiddels een gesprek geweest tussen Koney en de stadsdeelvoorzitter van Zuidoost, laat het stadsbestuur weten. Daarin heeft hij zijn excuses aangenomen 'omdat hij besefte dat hij mensen had gekwetst met zijn woorden.'

Ook heeft Koney aangegeven nog een gesprek te willen aangaan met het COC over hoe het thema homoseksualiteit bespreekbaar gemaakt kan worden in zijn kerk.