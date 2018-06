We Are Here-Groep staat toch open voor 24-uursopvang

De groep uitgeprocedeerde vluchtelingen van We Are Here staat dan toch open voor de 24 uurs-opvang zoals die is aangeboden door de nieuwe coalitie. Dat zegt Khalid Jone, de woordvoerder van de groep.

Jone zegt wel dat er voorwaarden worden gesteld aan de opvang. Zo moet er juridische hulp komen voor de leden van de groep, ook wenst Jone dat er een educatief programma wordt gestart.

Lees ook: Loco-burgemeester Amstelveen: We Are Here moet zo snel mogelijk weg

Het kersverse college is bezig een locatie in de stad in te richten waar 500 vluchtelingen anderhalf jaar kunnen verblijven. Waar deze opvang moet komen, is nog niet duidelijk.

De groep vertrok gisteren uit Oost na een verblijf van 3,5 maand in woningen in de Rudolf Dieselbuurt. Na twee mislukte kraken streek We Are Here neer in een kantoorpand in Amstelveen. Het gemeentebestuur daar heeft al laten weten niets te zien in een langer verblijf in het pand.

Lees ook: Buurt gekraakt kantoorpand niet enthousiast over We Are Here

De woordvoerder van We Are Here hoopt op een beetje coulance. 'Hopelijk kunnen we nog een paar dagen langer in Amstelveen blijven tot er meer duidelijk is.'