Genomineerden Amsterdamprijs voor de Kunst 2018 bekendgemaakt

Het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) heeft vanmiddag de negen genomineerden voor de Amsterdamprijs voor de Kunst 2018 bekendgemaakt.

Dit jaar maken zangeres Nora Fischer, online radiostation Red Light Radio en archief voor zwarte geschiedenis The Black Archives kans op een prijs in de categorie Stimuleringsprijs.



Beeldend kunstenaar Melanie Bonajo, platform voor transculturele kunst Framer Frameden en filmprogrammeur/cultureel activist Jeffrey Babcock dingen mee naar de prijs in de categorie Beste Prestatie. En voor bewezen kwaliteit zijn regisseur jeugdtheater Liesbeth Coltof, grafisch ontwerpstudio Experimental Jetset en stichting Thami Mnyele genomineerd.

'Negen uitzonderlijke makers en culturele organisaties die durven weg te gaan van de gebruikelijke paden,' zo omschrijft AFK-directeur Annabelle Birnie de genomineerden. 'Ze vallen op -juist omdat ze via hun werk de aandacht vragen voor vergeten verhalen en perspectieven, die niet of nauwelijks aan bod komen inde kunst,' vult juryvoorzitter Simone Weimans aan.

De winnaars van de Amsterdamprijs voor de Kunst 2018 worden op 15 oktober bekend gemaakt. Muziekfestival Appelsap, theaterproducent Well Made Productions en beeldend kunstenaar Fiona Tan wonnen de Amsterdamprijs in 2017.