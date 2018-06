Miljoen euro aan harddrugs gevonden in woning Pieter Calandlaan

De politie heeft bij een inval vorige maand een flinke hoeveelheid harddrugs gevonden in een woning aan de Pieter Calandlaan.

Het gaat om ruim 20 kilo cocaïne en een halve kilo heroïne. Ook werd er een vuurwapen met patronen en een sealapparaat gevonden, vermoedelijk om de drugs mee in te pakken voor verkoop.

De totale straatwaarde van de partij harddrugs is meer dan 1 miljoen euro. De woning is op last de burgemeester per direct voor drie maanden gesloten.

Dit is omdat de veiligheid en openbare orde in het geding is, vooral omdat zo'n drugspand een aanzuigende werking kan hebben op criminele activiteiten.