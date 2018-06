Gemeente waarschuwt raamexploitant voor 'goedbedoeld schouderklopje'

Raamexploitant Agapi op de Wallen heeft tot zijn eigen verbazing een bestuurlijke waarschuwing gekregen. Reden? Ontoelaatbaar fysiek contact. Zelf noemen ze het een troostende arm om de schouder.

Gemeente en politie laten weten dat Agapi in strijd handelde met het eigen bedrijfsplan, waarin staat dat fysiek contact met de meiden verboden is. Masten Stavast snapt er niets van.

'Troosten mag toch?'

'Iedereen kan begrijpen dat er seksueel getint contact bedoeld wordt. Maar als iemand staat te huilen, dan troost je die toch? Dat zou dan niet mogen? Dat is een normaal sociaal omgang zoals bij ieder ander bedrijf?' En Stavast krijgt steun van zijn huurders, sekswerker Lolita schreef een brief naar de gemeente die inmiddels door zestig collega's is ondertekend.

Er zou door handhavers zijn gezien dat de zoon van de baas te intiem was met de meiden, waaronder Lolita. 'Het was een schouderklopje, that's it. Als dat als seksueel contact wordt gezien, hoe kan ik dan mijn werk doen?'

'Wij zijn geen slachtoffers?'

Lolita stelt dat er te snel wordt gedacht dat zij en haar collega's slachtoffers zijn. 'Als mensen niet komen praten met ons en het niet goed onderzoeken, dan weten ze het niet. Dan denken ze dat we slachtoffers zijn, dat ze ons moeten beschermen. Nou sorry maar zo denken wij niet over onszelf!'

Hoe dan ook, de waarschuwing staat en dat kan verstrekkende gevolgen hebben. Als Stavast nog een waarschuwing zou krijgen, kan hij een poos gedwongen moeten sluiten. 'Heel heftig. Terwijl je het juist goed probeert te doen.Het tegenovergestelde van wat zij nu suggereren.'