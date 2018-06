Kinderen binnenkort ingeënt tegen nieuwe variant van meningokokken

De ziekte meningokokken komt steeds vaker voor in de stad. Het aantal ziekenhuisopnames neemt toe en dat is zorgwekkend, want de infectieziekte kan dodelijk zijn als je er niet op tijd bij bent. Het gaat om een nieuwe variant, type W genoemd. Kinderen kunnen binnenkort een uitnodiging verwachten om ook daartegen gevaccineerd te worden.

De verspreiding van deze ziekte blijkt uit cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). In de eerste vier maanden van 2017 werden 27 mensen in het ziekenhuis opgenomen, maar in dezelfde periode van dit jaar waren dat er al vijftig. Dat zijn landelijke aantallen, maar ook in Amsterdam neemt het aantal zieken toe.

Vroeg vaccineren

In Amsterdam is de GGD verantwoordelijk voor de vaccinaties en zij hebben al ervaring met de meningokokken. 'In 2002 zagen we iets soortgelijks gebeuren, maar dan met type C,' vertelt Gerard Sonder, expert op het gebied van meningokokken bij de GGD. 'Daar zijn alle kinderen in Nederland toen tegen ingeënt.'

'De huidige stijging van type W is nog lang niet zo ver als destijds van type C, maar toch gaan we nu in een vroeg stadium vaccineren. Zo voorkomen we dat het verder toeneemt in de stad.'

Zwarte vlekken

Catheleine Peters was zes jaar oud toen ze besmet raakte met de meningokokkenbacterie. 'Ze dachten eerst dat het een griepje was, maar het werd alleen maar erger. Tot ik op een avond uit bed kwam en bij mama kwam omdat mijn benen zo'n pijn deden. We dachten nog steeds dat het niet erg zou zijn, maar toen mijn pyjama uit ging bleek dat ik grote zwarte plekken op m'n been had. Ze werden groter terwijl ik er naar keek. Mijn weefsel was aan het afsterven,' herinnert Catheleine zich.

Vaccinproductie duurt lang

Vanaf deze maand zullen kinderen vanaf veertien maanden daarom ingeënt worden tegen deze nieuwe variant. Tieners moeten ook gevaccineerd worden, maar dat gebeurt pas later. Er is namelijk wel een probleem: vaccinproductie duurt heel lang. 'Het is een beetje zoals bier brouwen, het kan maanden duren voordat het vaccin klaar is,' zegt Sonder. 'Daarom kun je niet heel snel vaccins bijmaken als de vraag toeneemt.'

Tieners worden om die reden in het najaar pas uitgenodigd voor vaccinatie. Reden tot zorgen is er gelukkig niet, de kans op besmetting is namelijk ongeveer één op een miljoen.