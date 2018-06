22 tips over achtergelaten handgranaten bij Suzy Wong

De politie heeft 22 tips binnengekregen over de handgranaten die op 19 januari en 22 maart bij de cocktailbar Suzy Wong neer zijn gelegd. De tips gaan zowel over de anonieme beller als over de getoonde beelden van bewakingscamera's.

Dat maakte de politie dinsdagavond bekend in Opsporing Verzocht.

De politie gaf eerder al camerabeelden vrij waarop te zien is hoe tot twee keer toe een handgranaat voor de deur van de Suzy Wong werd gelegd. Nu blijkt dat de scooterrijder die verantwoordelijk was voor de eerste granaat op 19 januari, zeer waarschijnlijk op een Vespa Sprint reed. De man zelf had een grote jas aan, die herkend is als een jas van het merk Canada Goose.

Vorige week werd er ook een geluidsfragment vrijgegeven. In dat fragment is te horen hoe een anonieme beller waarschuwde voor de granaat van 19 januari. De politie houdt er rekening mee dat de beller betrokken is bij het neerleggen van de granaten, maar wil inhoudelijk nog niks kwijt over de tips die hierop zijn binnengekomen.