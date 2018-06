Mitchell Dijks had moeilijk jaar: 'Overwoog te stoppen'

Ajacied Mitchell Dijks is het komend jaar voetballer bij Bologna. Maar het afgelopen seizoen zat hij soms diep in de put.

Dat vertelt hij aan Andy van de Meyde in het programma 'Bij Andy in de auto'. Dijks mocht aan het eind van vorig seizoen weg, maar Ajax kon geen vervangende linksback krijgen. Daarop kreeg Dijks van toenmalig trainer Marcel Keizer te horen dat ze hem aan zijn contract hielden. Onder Keizer speelde hij alles, maar in de winterstop kwam de Argentijn Nico Tagliafico en werd Dijks teruggeworpen. Dat deed pijn. 'ik heb echt een shitperiode gehad', zegt de openhartige Dijks.

Huilen

'Dus ik dacht bij mezelf, ja Mitch, wat ga je doen? Personal trainer? Zoiets, ik weet niet. Gewoon stoppen. Al die shit die over je wordt geschreven.... ik heb het eerder gehad, bij Willem II. Toen zat ik ook te huilen op de bank.'

Drie ton

Ook het mislopen van de titel bij de Graafschap was een dieptepunt voor Dijks. 'Ja, dat was die kale kut he, die had gescoord, die Bryan Smeets. Ik moet je eerlijk zeggen, ik was zenuwachtig. Het was ook 35 graden. Fucking veel Ajacieden daaro. Dat doet toch wel wat met je. In de kleedkamer stond Bazoer met scheenbeschermers te gooien. Logisch toch! Ik wil niet over geld praten, maar je loopt toch even drie ton mis. Ik zat echt even in het putje, hoor!'

Aandacht

Inmiddels gaat het gelukkig beter. En er zijn ook fijne kanten aan het voetbal. 'In Engeland schreeuwde iedereen dat ik moest tekenen.' En ook de vrouwelijke aandacht kon Dijks wel waarderen. 'Een vrouw stuurde me op facebook een berichtje. Kom je langs? Mijn man is er niet. Dus, nou ja, ik ben achttien... dus ik kom daar, allemaal foto's van haar man en kinderen. Van der Meyde: 'Maar wel euh..' Dijks: 'Ja natuurlijk, hahahaha!'