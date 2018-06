'Als Amsterdam de wet niet meer volgt, waarom zou de rest dat dan wel doen?

In politiek Den Haag is gefrustreerd gereageerd op de Amsterdamse plannen voor een 24-uursopvang voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Met name de rechtse coalitiepartijen VVD en CDA wijzen het plan van de hand en maken zich zorgen over de mogelijke gevolgen. Dat bleek vanavond in Nieuwsuur.

vijfhonderd uitgeprocedeerden krijgen anderhalf jaar recht op opvang en uitzicht op een werk- of stageplek. Dat is het Amsterdamse plan dat in Den Haag in het verkeerde keelgat schiet. Het is namelijk in strijd met het Nederlandse vreemdelingenbeleid.

Er dreigt een keiharde confrontatie tussen de landelijke politiek en de gemeente Amsterdam over de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers. pic.twitter.com/yaQFUHAuEn — Nieuwsuur (@Nieuwsuur) June 5, 2018

'Ik vind het nogal wat, de wet geldt in ons land overal en dus ook in Amsterdam,' reageert Sybrand Buma van het CDA. 'Als je geen verblijfsrecht meer hebt, moet je teruggaan. Amsterdam wil nu ruime en langdurige opvang bieden, maar waarom zouden mensen daarna dan nog teruggaan? Je wordt in Amsterdam begeleid om hier te blijven.´

Amsterdammer de dupe

Ook Klaas Dijkhoff, fractievoorzitter van de VVD, noemt de Amsterdamse opstelling 'raar': 'Los van het regeerakkoord, vind ik het ontbreken aan gezond verstand om mensen die lak hebben aan de rechtsstaat en niet meewerken aan hun vertrek, te gaan belonen met opvang.'

'Bovendien wordt de Amsterdammer de dupe van dit beleid, want de huisvesting is op kosten van Amsterdam,' voegt Dijkhoff toe. Op de vraag of het Rijk niet bij zou kunnen springen, reageert hij stellig: 'Dat lijkt me niet, nee.'

Confrontatie?

De Amsterdamse 24-uursopvang is dus volgens deze Haagse prominenten in strijd met de wet. 'En als de hoofdstad de wet al niet uitvoert en daarop handhaaft, moet iemand anders die wet gaan handhaven...,' zegt Buma.

Volgens Nieuwsuur is de staatssecretaris achter de schermen met Rutger Groot Wassink aan het praten. Duidelijk is dat het laatste woord hier nog niet over is gezegd.