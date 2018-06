Verbijstering over plots uitschrijven talentvolle jeugdspelers DWS

Tientallen ouders van DWS-jeugdspelers hebben deze dagen van de club te horen gekregen dat er voor hun kind geen plek meer is. Eén van hen wordt door insiders van de club betitelt als het grootste talent dat er rondloopt bij DWS. Maar de uitschrijvingen staan niet op zichzelf, beweren boze tongen.

'Hij was de allerbeste van zijn team. Hij zou waarschijnlijk vervroegd overgaan naar de o-13 categorie. Op zijn gedrag is ook niets aan te merken, een hele lieve jongen', zegt een trainer van de club. Het talent van het spelertje viel ook in de regio op, enkele amateurclubs en ook Almere City en de KNVB zouden hem al op de radar hebben. Op een toernooi waar meerdere jeugdteams van betaald voetbalclubs meededen, werd hij uitgeroepen tot beste speler.

Maar deze week werd zijn ouders medegedeeld dat het lidmaatschap per direct is opgezegd: 'Helaas delen we je hierbij mee dat jullie zoon voor het seizoen 2018/2019 niet in aanmerking komt voor een (selectie)team bij afc DWS', schrijft de club. 'Om het zo soepel mogelijk te maken een nieuwe club te vinden, hebben we je uitgeschreven als lid bij DWS, zodat je je meteen bij een nieuwe club kunt inschrijven zonder dat je op actie van DWS als club wordt verwacht.'

Twee steunpilaren

Ook twee spelers van het selectieteam tot 15 jaar hoeven niet meer terug te komen. Het team deed het dit jaar uitstekend op zeer hoog niveau, in de eerste divisie liet het teams als FC Groningen, FC Emmen en SC Cambuur achter zich. De twee zijn doelman en verdediger en waren volgens ingewijden in de club dé steunpilaren van het team. Eén van hen is nog uitgenodigd door FC Twente voor een stage. Maar ook zij zijn met een 'voetbaltechnische reden' uitgeschreven door DWS.

'We hebben in sommige leeftijdscategoriën nu eenmaal weinig teams, dus weinig plekken. Hoe denkt u dat dat bij een club als Ajax gaat? Misschien passen anderen wel beter', zegt voorzitter Remco de Jong. Op de opmerking dat het wel vreemd is dat er jongens bij zitten die als zeer getalenteerd worden gezien reageert De Jong kortaf. 'Ik ken niet alle individuele gevallen. Moet ik u soms de rapporten laten zien?'

Zijn er dan gesprekken geweest waarin aan deze spelers is aangegeven dat ze niet verder mogen? 'Nee, dat is in de chaos van de afgelopen tijd niet gebeurd. U moet weten, ouders liepen gewoon het veld op tijdens die selectieprocedure', aldus De Jong. 'Sommigen houden echt zich niet aan de regels! We hadden die brieven al een maand eerder kunnen versturen, maar dat is daardoor niet gelukt. Dat is wel een leermoment, ja.'

De voorzitter zegt dat het absoluut niet zo is dat alleen kritische ouders nu weggestuurd worden. 'We hebben wel veertig brieven verstuurd. En er zijn ook mensen bij die al een tijd geen contributie hadden betaald.' Een petitie tegen het beleid van club werd door zes mensen ondertekend. 'Twee van die kinderen mogen gewoon door bij DWS.'

Waar moeten ze heen?

Toch is de verbazing enorm onder ouders en leden. 'Waar moeten deze spelers heen? Geen één club doet zo'n mededeling zo kort voor de overschrijvingsdatum. Zo ga je niet met mensen en vooral niet met kinderen om.' Het rommelt al tijden binnen de club, ouders zijn het niet eens met de koers van de club. Onder deze groep bevinden zich veel ouders van spelers die nu zijn uitgeschreven, ook de ouders van eerder genoemde talentvolle jeugdspelers.

Over de kwestie zou uitvoerig gesproken moeten worden tijdens de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering (ALV). Er is veel kritiek op het feit dat het bestuur bestaat uit drie leden, dat zouden er volgens de statuten vijf moeten zijn. Ook zou DWS volgens een stichtingsmodel moeten gaan werken, ingewijden zeggen daar weer van dat de club daar helemaal niet klaar voor is. Allemaal punten die tijdens de ALV aan bod moeten komen.

Deze vergadering is uitgesteld maar wordt volgens de site van DWS wel voor 1 juli gehouden. Het uitstel kwam tot stand nadat het bestuur meldde dat er bedreigingen zijn gedaan, daarvan is ook aangifte gedaan. De ongeveer 40 spelers die nu zijn uitgeschreven hebben tot 15 juni om zich over te schrijven naar hun nieuwe club.

Mogen de ouders nog naar de ledenvergadering die deze maand op het programma staat? 'Nee, waarom zouden ze dat nog doen? Ze spelen niet meer bij DWS', antwoordt De Jong. Iets later komt de voorzitter daarop terug. 'Ik hou me aan de statuten. Als ze volgens de regels mogen komen, dan kunnen ze komen.'

Enkele boze ouders lijken de vergadering niet te willen afwachten, zij zijn van plan om een kort geding te starten tegen het bestuur. Dat moet volgens hen per direct aftreden wegens wanbeleid. Wanneer dit kort geding plaats zal vinden, is nog niet duidelijk.