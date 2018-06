Auto vliegt tijdens rijden over Cornelis Douwesweg plotseling in brand

Twee inzittenden van een auto hebben gisteravond de schrik van hun leven gekregen toen er plotseling rook uit het dashboard kwam tijdens hun rit over de Cornelis Douwesweg in Noord.

De bestuurder zette meteen zijn auto stil en de twee mannen konden de auto veilig verlaten. Niet veel later sloegen de vlammen uit het voertuig. De gewaarschuwde hulpdiensten waren snel ter plaatse.

De brandweer heeft de brand geblust, maar kon niet voorkomen dat het motorgedeelte helemaal uitbrandde. Volgens de brandweer is kortsluiting in de bedrading in het dashboard de oorzaak van de autobrand. De auto is total loss en afgesleept door een berger.