Tien miljoen geboden op Kluivert, Ajax lacht bod weg

Het eerste bod van AS Roma van zo'n tien miljoen euro voor Justin Kluivert is door de Ajax-directie weggelachen.

Kluivert heeft bij Ajax een contract tot midden 2019. Desondanks wil Ajax de aanvaller niet verkopen. Volgens De Telegraaf kan een eventuele verkoop van Kluivert een sneeuwbal aan het rollen brengen, waardoor ook Frenkie de Jong, Donny van de Beek, Kasper Dolberg en David Neres een transfer zouden willen maken.

Inmiddels zouden Kluiverts agent Mino Raiola en AS Roma het op hoofdlijnen eens zijn over een contract voor vijf seizoenen voor de Ajacied. Naast AS Roma zouden ook Tottenham Hotspur en Liverpool interesse hebben in de 19-jarige speler.