Antoni van Leeuwenhoek-ziekenhuis wordt prostaatkankercentrum van Nederland

Negen ziekenhuizen slaan hun handen ineen om de behandeling van prostaatkanker te verbeteren. De bedoeling is dat patiënten met prostaatkanker in de toekomst geopereerd worden in één instelling: het Antoni van Leeuwenhoek-ziekenhuis.

De ziekenhuizen die zich hebben aangesloten bij het zogeheten prostaatkanker-netwerk zijn het Nederlands Kanker Instituut, VUmc/AMC, Noordwest Ziekenhuisgroep, MC Slotervaart, MC Zuiderzee, Rode Kruis Ziekenhuis, Andros Mannenkliniek en Ziekenhuis St Jansdal.

De diagnostiek en nazorg van patiënten met prostaatkanker zullen nog wel plaatsvinden in het eigen ziekenhuis. Het samenwerkingsverband zal in 2020 ongeveer een kwart van alle prostaatkankerbehandelingen in Nederland voor zijn rekening nemen. Dat betekent dat er vanaf dan 750 operaties zullen worden uitgevoerd in het Amsterdamse ziekenhuis. Vorig jaar waren dat er nog ruim 300.

'De nauwe samenwerking tussen ziekenhuizen leidt tot verbetering van prostaatkankerzorg en is dus in het belang van zowel de patiënt als zijn naaste', reageert Kees van den Berg van de ProstaatKankerStichting verheugd. Op 1 september start de samenwerking tussen de negen ziekenhuizen. Op termijn wordt de samenwerking uitgebreid met andere ziekenhuizen.