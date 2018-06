Enorme schade bij slijterij in Zuidoost na explosie: 'Harde knal midden in de nacht'

Een slijterij in de K-buurt in Zuidoost is afgelopen nacht flink beschadigd geraakt door een explosief. Dit gebeurde rond 1.40 uur. Er zijn tientallen inslagen in de winkelruit en auto's in de buurt te zien.

De naastgelegen bakkerij en geparkeerde auto's werden ook geraakt door scherven. Eén persoon liep letsel op. Getuigen zeggen dat ze een luide knal hoorden.

'Ik hoorde gewoon een hele harde knal midden in de nacht. Ik sliep eigenlijk gewoon verder, we horen wel vaker dingen. Ik lag er niet wakker van', zegt een buurtbewoner. De politie roept getuigen op zich te melden. Ook mensen die schade hebben worden gevraagd om aangifte te doen.

De slijterij zit in Winkelcentrum de Kameleon. De winkel is een speciaalzaak voor 'Zuid-Amerikaanse urban dranken'. Buurtbewoners reageren geschokt op het incident. 'Ik vind het heel jammer, ik woon zo lang hier. Ik vind het een gezellige buurt. Ik kom vaak hier een energydrankje halen. Maar ik vind het een heel nette tent eigenlijk', zegt een vaste klant.

'Schokkend. Ik liep hier gisterenavond nog na sluitingstijd, maar alles was nog normaal', zegt een andere geschrokken buurtbewoonster.

Later meer.