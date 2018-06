Explosief afgegaan voor slijterij Zuidoost; enorme schade aan winkelruit

Een slijterij in de K-buurt in Zuidoost is afgelopen nacht flink beschadigd geraakt door een explosief. Dit gebeurde rond 1.40 uur. Er zijn tientallen inslagen in de winkelruit en auto's in de buurt te zien.

De naastgelegen bakkerij en geparkeerde auto's werden ook geraakt door scherven. Eén persoon liep letsel op. Getuigen zeggen dat ze een luide knal hoorden. De politie roept getuigen op zich te melden. Ook mensen die schade hebben worden gevraagd om aangifte te doen.

De slijterij zit in Winkelcentrum de Kameleon. De winkel is een speciaalzaak voor 'Zuid-Amerikaanse urban dranken'.

