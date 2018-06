Paul de Leeuw koopt riant grachtenpand

Of het voor hemzelf of wellicht voor één van zijn zoons is, is niet bekend. Maar wel dat Paul de Leeuw dit grachtenpandje heeft gekocht.

De woning bestaat uit een dubbel benedenhuis en twee verdiepingen, beiden met eigen appartement. Voordat de presentator het huis kocht, werden de twee etages verhuurd aan studenten, meldt Bekende Buren. Of De Leeuw zijn woning in het Gooi daadwerkelijk gaat verruilen voor het huis aan de gracht in de buurt van de Nieuwmarkt, is niet bekend.

De voormalig BNNVARA-coryfee telde liefst 1,1 miljoen euro voor het grachtenpandje neer. Volgens Bekende Buren heeft hij dat bedrag uit eigen zak betaald. Er gaat overigens nog verbouwd worden voordat iemand er in komt te wonen. Zo wordt onder meer de fundering vernieuwd.

Begin deze maand werd bekend dat Paul de Leeuw bij BNNVARA vertrekt en bij RTL4 zijn carrière voortzet. Hij zal te zien zijn in de jury van Holland's Got Talent waar hij de plaats van Gordon inneemt.