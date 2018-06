VVD herhaalt wens voor cameratoezicht na explosie bij winkelcentrum De Kameleon

Er moet snel cameratoezicht komen rondom winkelcentrum De Kameleon om de veiligheid in te buurt te verbeteren, dat stelt de VVD naar aanleiding van de explosie die vannacht voor een slijterij heeft plaatsgevonden.

Na een reeks overvallen vorig jaar in hetzelfde gebied vroegen de liberalen ook al om cameratoezicht. De burgemeester ging hier toen niet in mee. Van Aartsen stelde dat er in 2017 in totaal vijf overvallen zijn geweest in het winkelcentrum, waarvan vier in een tijdsbestek van enkele weken. De burgemeester was van toen mening dat het beeld hierdoor over het winkelcentrum vertekend.

Lees ook: Enorme schade bij slijterij in Zuidoost na explosie: 'Harde knal midden in de nacht'

VVD'er Marianne Poot vraagt zich af of de maatregelen die na de reeks overvallen wel werden genomen, zoals extra verlichting, voldoende zijn geweest. 'Na de overvallen nu weer een zware explosie. De burgemeester moet nu naar de bewoners toe gaan en zeggen dat de gemeente er alles aan gaat doen om de veiligheid in de buurt te waarborgen. Daar hoort wat ons betreft cameratoezicht bij.'

Lees ook: Blokker wil weg uit winkelcentrum Zuidoost na reeks overvallen

De VVD gaat vragen stellen aan de burgemeester en zal ook om cameratoezicht in de buurt vragen.