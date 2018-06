Rob Oudkerk doet gooi naar burgemeesterschap, ook naam van Onno Hoes genoemd

Rob Oudkerk heeft in het openbaar gesolliciteerd naar het burgemeesterschap van Amsterdam. Ook de naam van Onno Hoes wordt genoemd.

'Ondanks de uitdagende profielschets had ik me voorgenomen niet te solliciteren naar het burgemeesterschap van Amsterdam. De reden was simpel: angst. Angst voor afwijzing en voor hoon', opent PvdA'er Oudkerk zijn brief die hij in de tweede sollicitatieronde heeft verstuurd. Het Parool heeft deze integraal gepubliceerd.

Wethouder

Tussen 2002 en 2004 was Rob Oudkerk wethouder werk en inkomen, onderwijs, jeugd, diversiteit en grotestedenbeleid. Hij moest aftreden vanwege een bezoek aan een prostituee. In de periode voor het wethouderschap zat Oudkerk in de Tweede Kamer. Op dit moment is hij voorzitter van de Amsterdamse vereniging van schoolbesturen in het openbaar onderwijs, OSVO.

Oudkerk heeft besloten om in het openbaar te sollciteren omdat het volgens hem niet meer van deze tijd is om de procedure in totale beslotenheid te doorlopen. 'Ik respecteer ieders keuze daarin, maar hoop dat meerdere mensen die openheid ook zouden willen betrachten.'

Onno Hoes

In totaal hebben ruim honderd kandidaten voor het burgemeesterschap van Amsterdam zich gemeld bij de commissaris van de Koning Johan Remkes. In totaal hebben 18 kandidaten ervaring in het openbaar bestuur. Rob Oudkerk is er daar één van. De andere namen die al lange tijd rondgaan zijn Femke Halsema en Carolien Gehrels. Ook de naam van Onno Hoes kan daaraan worden toegevoegd. Hij is op dit moment waarnemend burgemeester van Haarlemmermeer.

De ambitie van Remkes is nog steeds om voor het zomerreces de burgemeester van Amsterdam te benoemen. De komende weken zullen gesprekken worden gevoerd met de kandidaten.