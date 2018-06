Op de Rit bekijkt het 'ondergrondse flatgebouw' CS

Op de Rit neemt een kijkje op CS. Voor de komst van de Noord/Zuidlijn is niet alleen het station zelf verbouwd: de hele omgeving is aan een behoorlijke transformatie onderworpen.

Het station is omgetoverd van afsluitend spoorstation tot een ruimtelijke ontmoetingsplek met een nieuwe collectie aan cafés, restaurants, en winkels.

Explosief aantal reizigers

Het aantal treinreizigers op CS groeit explosief. In 2030 maken naar verwachting elke dag zo'n 260.000 reizigers gebruik van het station, tegen 185.000 nu. Architect Jan Benthem zegt dat het veranderen van de omgeving van het station een belangrijk punt was om deze groeiende aantallen goed op te vangen, met als een van de belangrijkste doelen het terugdringen van het autoverkeer rond het station.'Het was hier natuurlijk een enorme chaos met bussen, trams en een zesbaans autoweg tussen het station en de stad,' zegt Benthem.

Een stationsgebied voor voetgangers en fietsers

Daarnaast wordt er ook meer ruimte gecreëerd door de bouw van een onderwaterfietsenstalling en het verplaatsen van de bussen naar de achterkant van het station, wat nu al voor het grootste deel gebeurd is. Wanneer als laatste ook de auto’s die voor het station rijden zullen verdwijnen, zal het stationsgebied volledig van de voetgangers en fietsers zijn. 'En dan kan je straks echt als voetganger de stad in lopen, zonder ook maar een auto tegen te komen.'

Een groot ondergronds flatgebouw

Het nieuwe Centraal Station zelf kan eigenlijk worden gezien als een groot ondergronds flatgebouw. 'Daar hoort dus ook een ander station bij, niet dat afsluitende spoorstation,' stelt Benthem. Vanuit het busstation aan de Noordkant van het station, dalen passagiers af naar de IJpassage: het nieuwe winkelgebied met restaurants, waaronder ook de autotunnel gebouwd is. In de IJpassage vindt je de toegang tot de treinsporen en de roltrappen naar de Noord/Zuidlijn.

Volgens Benthem is het verbouwen van het Station en zijn omgeving een heel ingewikkelde en tijdrovende klus geweest, maar het resultaat staat als een huis: een ruimtelijk en functioneel station met talloze verblijfsfuncties. 'Ik vraag mezelf ook wel eens af: hoe hebben we het in godsnaam voor elkaar gekregen? Maar het staat er en het werkt.'

Meer video's over de de Noord/Zuidlijn zie je op de pagina van Op de Rit.