TunFun dan toch in handen van Nedstede: 'Zo snel mogelijk weer open'

Speeltunnel TunFun is alsnog in handen gekomen van de Nedstede Groep. Het speelpaleis kwam in de problemen toen het in april per direct dicht moest wegens de brandveiligheid.

Nedstede gaat nu in gesprek met de gemeente over de veiligheid en een nieuw tienjarig contract. Het bedrijf ziet alleen heil in nieuwe investeringen als er een langdurige overeenkomst wordt afgesloten.

Met de overname komt er voor Van der Marel een einde aan 15 jaar TunFun. De ondernemer bouwde de voormalig autotunnel en voetgangerspassage onder het Mr. Visserplein om tot speelpaleis. En TunFun groeide uit tot een begrip in de stad, in 2012 werd de 1.000.000ste bezoeker verwelkomd.

'Het doet wel een beetje pijn maar het had nog meer zeer gedaan als TunFun moest stoppen. Ik hoop dat Nedstede erin slaagt TunFun weer open te krijgen voor de kinderen.'

Want dat is wel het doel, zegt ook Michael van de Kuit. 'En natuurlijk willen we weer zo snel mogelijk open want kinderen moeten kunnen spelen en hun verjaardagsfeestjes kunnen vieren. Zeker als straks de vakanties weer beginnen.'

