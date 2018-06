Nieuwe college neemt ruim de tijd voordat 24-uursopvang opengaat

De 24-uursopvang voor uitgeprocedeerde asielzoekers zal niet op korte termijn opengaan. GroenLinks-wethouder en locoburgemeester Rutger Groot Wassink zei vanmiddag tegen de gemeenteraad dat hij eerst 'heel breed' wil gaan praten met hulporganisaties en bewindslieden.

De raad wilde van de wethouder graag weten op welke termijn de 24-uursopvang open kan gaan, maar daar hield Groot Wassink zich verre van. 'U bent echt te vroeg. Dit is iets wat echt grote zorgvuldigheid en afstemming met het Rijk vereist. Ik ben meer dan bereid om dat gesprek aan te gaan.'

De nieuwbakken wethouder benadrukte dat het college pas een week 'in office' is. 'Het zou niet passen om hier nu allerlei opmerkingen te plaatsen. Zorgvuldigheid moet hier worden betracht voordat ik een voorstel aan u kan voorleggen.'

Voorwaarden

De uitgeprocedeerden van We Are Here gaven gisteren ineens aan tóch open te staan voor de 24-uursopvang van de nieuwe coalitie, mits er aan een aantal voorwaarden zou worden voldaan. Zo moet er juridische hulp komen voor de leden van de groep en wensen ze dat er een educatief programma wordt gestart. Groot Wassink zei dat hij daarover niet met hen gesproken heeft, omdat het een opvang voor individuen moet zijn.

Een deel van de leden van de We Are Here-groep verblijft sinds gisteren in een gekraakt kantoorpand in Amstelveen. Die gemeente heeft aangegeven dat de krakers niet welkom zijn en dat zij zo snel mogelijk moeten vertrekken. Groot Wassink zei ook met de gemeente Amstelveen in gesprek te zijn.