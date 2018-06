Breitner House al jaren in wereldtop beste B&B maar jokt over geschiedenis

Het vijfsterren Breitner House aan het Oosterpark claimt al jaren dat bekend kunstschilder George Breitner er ooit woonde en werkte. Na onderzoek van AT5 blijkt dat klinkklare onzin. 'Het is verlakkerij. Als Breitnerfan betaal je 500 euro om in zijn oude slaapkamer te slapen en dan blijkt het helemaal niet waar', aldus Jessica Voeten, schrijfster van een boek over Breitner.

Het super de luxe Breitner House aan het Oosterpark behoort tot de echte wereldtop van hotels. De B&B won vele prijzen, krijgt gemiddeld een tien en veroverde zelfs de derde plek op de wereldranglijst van beste hotelaccommodaties van Booking.com. Veel prominenten zouden er logeren.

In de buurt gaat zelfs het verhaal dat de Koninklijke Familie er ooit sliep. Voor een kamer betaal je dan ook bijna 500 euro per nacht, maar ja dan slaap je wel enorm luxe en ook nog eens in het huis waar bekend kunstschilder George Breitner zijn atelier had. Althans, zo valt te lezen op de website.

Slaapkamers beroemde schilders

Voor ons AT5-programma De Straten van Amsterdam gingen we langs bij de eigenaresse van het Breitner House, Camilla Braaksma. Ze gaf ons een rondleiding, die alle gasten persoonlijk van haar krijgen. Ze vertelde dat beroemde kunstschilders als Breitner, en ook Isaac Israëls, daar woonden en schilderden. De suites, waar je nu kan logeren, zijn hun slaapkamers en ateliers geweest.

Als AT5 vervolgens voor de tv-uitzending foto's van Breitner in het Stadsarchief zoekt, is er gek genoeg niets te vinden van hem in het huis. Erik Schmitz, onderzoeker bij het Stadsarchief, duikt voor ons in de bevolkingsregisters. 'We zien dat op het Oosterpark 78 een andere kunstschilder woonde, namelijk Kever, en dus niet Breiter.'

Rijksmuseum

Ook het Rijksmuseum bevestigt dat Breitner niet daar heeft gewoond. Dat is opmerkelijk want volgens de eigenaresse waren er wel foto's en was er ook nog ander bewijs. 'Breitner heeft zijn kwasten ooit aan de muur drooggemaakt. De verfstrepen zaten nog onder het behang, maar helaas door een fout van een huisschilder is daar overheen geschilderd', vertelt Braaksma geëmotioneerd. 'Ik kan er nog steeds kwaad om worden.'

Volgens de onderzoeker van het Stadsarchief is het onwaarschijnlijk dat dit de verf van de kunstschilder was. 'Van Breitner ken ik geen enkel verhaal, of van anderen, dat hij de kwasten op de muur schoonmaakte.'

Paar straten verderop

Wel blijkt dat Breitner zijn atelier een paar huizen verderop in de straat had; in het Witsenhuis. Schrijfster Jessica Voeten woonde daar en schreef over de geschiedenis van het huis een boek. 'Uit brieven en andere documenten blijkt echt dat hij hier zijn atelier had. Voeten vindt het onbegrijpelijk dat het Breitner House claimt dat de bekend kunstschilder daar heeft gewoond. "Het is kunstgeschied vervalsing.'

Ook privaatadovcaat Helen Maatjes bevestigt dat het Breitner House aan misleidende reclame doet. Een hotel mag de naam van een bekend persoon dragen, maar je mag niet feiten verzinnen, zoals hier gebeurt. 'Op de website staat letterlijk dat het atelier van Breitner daar heeft gezetten, dat klopt niet, dus misleidend.'

Aangenomen van oud-bewoners

Als we de eigenaresse met al deze feiten confronteren, schrikt ze. Volgens haar is bij de aankoop van het huis door de oud-bewoners verteld dat Breitner en Isaac Israëls daar hadden gewoond. 'Ik vond het fantastisch en zo leuk dat ik het voetstoots heb aangenomen', zegt Braaksma. Dat klinkt plausibel, maar de eigenaresse vertelde ook andere feiten tijdens de rondleiding zoals de foto's en de verfstrepen op de muur. 'Dat heeft u dan toch verzonnen?' Waarop Braaksma antwoord: 'Nee, ik heb geen verf verzonnen. Waar haalt u het dan vandaan dat het Breitner zijn verf is? Dat is waarschijnlijk wat je dan wishful thinking noemt.'

Voeten vindt het belachelijk: 'Het is verlakkerij. Als Breitnerfan betaal je 500 euro om in zijn oude slaapkamer te slapen en dan blijkt het helemaal niet waar.' Volgens advocaat Maatjes kunnen gasten hun geld terugvorderen. 'Alleen dan moet je wel kunnen aantonen dat je daar bent gaan slapen omdat je groot Breitnerfan bent.'

'Stom en naïef'

De eigenaresse wil benadrukken dat ze nooit bewust heeft gelogen. 'Ik vind het heel goed dat ik erop gewezen ben, want het is stom en een naïviteit van me dat ik het nooit heb gecontroleerd.' Naïef of juist bewust zo gespeeld vanuit commercieel oogpunt? '98 procent van de gasten kent de kunstschilder niet eens, dus waarom zou ik dat dan doen?'

Hoe dan ook, de eigenaresse heeft aan AT5 beloofd de website aan te gaan passen.