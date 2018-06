Goudhandel in Oost dicht na vuurwapenvondst

In een goudhandel aan de Eerste van Swindenstraat in Oost heeft de politie tijdens een controle op 16 mei een geladen vuurwapen, munitie en traangas aangetroffen. De winkel is vandaag op last van waarnemend burgemeester Van Aartsen voor onbepaalde tijd gesloten.

Volgens de gemeente kan de aanwezigheid van wapens en munitie leiden tot onveiligheid voor bezoekers van de winkel, de omwonenden en de omgeving, vanwege aanzuigende werking op criminelen. Dit levert een ernstig gevaar op voor de openbare orde en veiligheid. Om deze situatie te beëindigen is de winkel op grond van de Algemeen Plaatselijke Verordening gesloten.