Portier hotel Oudezijds Voorburgwal breekt heup na zware mishandeling

De politie heeft beelden vrijgegeven van een zware mishandeling in de nacht van 6 op 7 mei waarbij een portier van een hotel zijn heup breekt. Op de beelden is te zien dat de portier door twee mannen in elkaar wordt geslagen en geschopt.

De mishandeling gebeurde om half twee 's nachts voor een hotel op de Oudezijds Voorburgwal waar de portier op dat moment aan het werk is. De man spreekt de twee daders aan omdat ze voor de nooduitgang van het hotel staan. De mannen beginnen vervolgens op de portier in te slaan en waneer hij op de grond ligt op hem in te schoppen.

De portier blijkt na onderzoek in het ziekenhuis zijn linkerheup te hebben gebroken. Hij moet met spoed geopereerd worden en heeft nu een schroef en een plaat in zijn heup.

De daders zijn er na de mishandeling vandoor gegaan in de richting van het Oudekerksplein. De politie wil graag weten wie de twee daders zijn. Heeft u meer informatie? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844.