Recherche zet reconstructie in om dodelijke schietpartij Wittenburg op te lossen

Op Wittenburg is vanmiddag een reconstructie opgenomen van de dodelijke schietpartij die begin dit jaar plaatsvond in een buurthuis. Hierbij kwam de 17-jarige stagiair Mohammed Bouchikhi om het leven.

Acteurs met bivakmutsen en nepwapens rennen rond een uur of half 4 het buurtcentrum aan de Fortuinstraat in. Hier schoten de daders op 26 januari de jongen dood en twee anderen raakte gewond, waaronder de bij de politie bekende Gianni L. Vermoed wordt dat de schutters het op hem hadden voorzien.

'Het onderzoek naar dit schietincident is nog in volle gang. Hierbij is een onschuldige jongen om het leven gekomen. En wij zetten alles op alles om te achterhalen wie hier voor verantwoordelijk zijn', zegt politiewoordvoerder Marijke Stor.

Voor veel buurtbewoners blijft het pijnlijk dat de daders nog vrij rond lopen. Bewoners hopen dan ook dat de nieuwe aandacht voor de zaak helpt: 'Dat hoop ik zeker ja, dat de rust een beetje wederkeert', vertelt Ineke die tegenover het buurthuis woont.

Opsporing Verzocht besteedt op dinsdag 12 juni opnieuw aandacht aan deze zaak. Eerder kwamen er zeven tips binnen naar aanleiding van een item in het programma.