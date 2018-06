Chaos op Schiphol veroorzaakt door problemen met noodstroomvoorziening

De stroomstoring die op zondag 29 april voor een flinke chaos op Schiphol zorgde, is veroorzaakt door problemen met een noodstroominstallatie van de luchthaven. Dit meldt Schiphol naar aanleiding van een tussentijds rapport van TNO, die de oorzaak heeft onderzocht.

De chaos was compleet toen op één van de drukste dagen van de meivakantie 's nachts de stroom uitviel op Schiphol. Dit zorgde voor lange wachttijden, vertragingen, annuleringen op de luchthaven en dus duizenden gestrande reizigers. Toen het in de ochtend nog niet was opgelost besloot Schiphol om veiligheidsredenen de luchthaven en de toegangswegen ernaartoe af te sluiten.

Volgens onderzoeksbureau TNO stapelden de problemen tijdens en na de stroomstoring zich op omdat een noodstroominstallatie in Terminal 3 'afwijkende instellingen ten opzichte van andere noodstroomvoorzieningen kende.' Daarbij stonden drie groepen niet goed ingesteld en werd de maximale belasting van de noodstroomvoorziening overschreden.

Toen de stroomvoorziening weer was hersteld, waren de problemen nog lang niet opgelost. Een verkeerde aansluiting op de stroomvoorziening van Schiphol zorgde ervoor dat het niet goed werkte. Ook deed zich een een softwareprobleem voor waardoor een deel van het datanetwerk tijdelijk uitviel. Daardoor kon er onder meer enige tijd niet worden ingecheckt.

Schiphol heeft maatregelen genomen om herhaling te voorkomen: 'Het is duidelijk dat er ook bij Schiphol een aantal zaken niet goed zijn gegaan. Met vervelende gevolgen voor passagiers en de luchtvaartmaatschappijen. Schiphol betreurt dat en doet er alles aan om herhaling te voorkomen.' Naar verwachting wordt het onderzoek eind deze zomer afgerond.