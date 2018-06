Nieuwe internationale school wordt gevestigd in 'Zandkasteel' Zuidoost

De gemeente heeft een deel van het ING-hoofdgebouw in Zuidoost opgekocht om er een nieuwe internationale school in te vestigen. In het gebouw zullen behalve de school ook 340 woningen worden gebouwd.

Het 'Zandkasteel', zoals het gebouw vaak genoemd wordt, dient nog als hoofdkantoor van ING totdat de bank komend jaar naar een nieuw hoofdkantoor verhuist. Vervolgens zal AICS South East, zoals de school gaat heten, in het gemeentelijk monument terechtkomen. De school gaat zowel basis- als voortgezet onderwijs aanbieden en opent in september al in een tijdelijk pand in Oost.

Met het openen van een nieuwe internationale school hoopt de gemeente de groeiende vraag naar internationaal onderwijs in de stad op te vangen. Nu al is er een wachtlijst voor kinderen die graag naar zo'n school zouden gaan.

De oppervlakte van het gedeelte van het gebouw dat de gemeente heeft gekocht bedraagt bijna 18.000 vierkante meter. Met de bouw van de woningen die in een ander gedeelte van het gebouw zullen komen, wordt begonnen wanneer ING volledig verhuisd is.