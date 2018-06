Amstelveen op zijn hoede voor protestactie tegen We Are Here

Het bestuur en de politie van Amstelveen houdt de ontwikkelingen rondom het door We Are Here gekraakte pand nauwlettend in de gaten. Op Facebook doen oproepen de ronde om te gaan protesteren tegen het verblijf van de ongedocumenteerde vluchtelingen.

Lees ook: Buurt gekraakt kantoorpand niet enthousiast over We Are Here

De We Are Here-groep nam gisteren zijn intrek in een leegstaand kantoorpand aan de Mr. G. Groen van Prinstererlaan. Het bestuur van Amstelveen liet al weten niet blij te zijn met de kraakactie en wil de groep er zo snel mogelijk uit hebben.

Op Facebook gaat er onder Amstelveners een oproep rond en is er inmiddels ook een evenement aangemaakt: 'Project X - We were here first'. 'Komen jullie vrijdagavond een biertje doen op de parkeerplaats van het desbetreffende gebouw om een statement te maken dat ze hier ook niet welkom zijn. Neem gerust jullie vrienden, kennissen stink en rookbommen mee om je stem wat kracht bij te zetten.'

Lees ook: Nieuwe college neemt ruim de tijd voordat 24-uursopvang opengaat

De oproep kan nog niet op veel steun rekenen, 12 mensen zeggen te willen gaan. Loco-burgemeester Herbert Raat zegt tegen Amstelveenz.nl de ontwikkelingen scherp in de gaten te houden. Hij zegt te hopen dat Amstelveners 'verstandig genoeg zijn om hun hoofd tde komende dagen koel te houden en niet op dit soort uitnodigingen in te gaan'.

Er is ook verscherpt toezicht in de buurt door politie en handhavers, zo staat er in een brief gericht aan de buurtbewoners.