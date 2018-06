Fans lachen Fellaini-gerucht weg: 'Net als Eto'o en Balotelli zeker'

Belgische sterspeler Marouane Fellaini en Ajax, het klinkt als een onwaarschijnlijke combinatie. Toch doet er een gerucht de ronde dat Ajax geïnteresseerd zou zijn in de Belg. Het is niet de eerste keer dat Ajax in verband wordt gebracht met een grote, onhaalbaar lijkende ster.

Het Italiaanse CalcioMercato.it komt met het opvallende gerucht. De kans dat Fellaini daadwerkelijk naar Ajax komt, lijkt niet erg realistisch. Al was het maar om het salaris dat in Amsterdam een stuk lager zal liggen dan wat de Belg in Manchester verdient. Het gerucht zorgt ook op Twitter voor de nodige verbazing.

Het doet sterk denken aan andere transfersprookjes van de afgelopen jaren. Zo zou Samuel Eto'o enkele seizoenen geleden naar Ajax komen en werd ook de naam van Mario Balotelli genoemd als mogelijke aanwinst. De (transfer)zomer duurt nog lang, dus de kans dat het gerucht net als bij Eto'o en Balotelli nog wel even rondzingt, is niet uit te sluiten.

Fellaini is gewoon weer zo’n eto’o, balotelli verhaal om ons zoet te houden... #AJAX — Tikkie Tagliafico (@TikiTakliafico) June 6, 2018