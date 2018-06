Hotelgasten The Student Hotel geëvacueerd vanwege brand

Er is afgelopen woensdagnacht brand ontstaan op de zevende verdieping van The Student Hotel. Het hotel aan de Wibaustraat moest daarom worden ontruimd.

Terwijl de brand werd geblust, moesten zo'n 100 hotelgasten volgens een omstander naar buiten. De brandweerlieden wisten de vlammen vrij snel onder controle te krijgen, omdat het vuur zich niet had verplaatst naar andere verdiepingen.

Toch moesten de hotelgasten nog ongeveer een uur wachten tot ze terug konden keren, aangezien er sprake was van rookontwikkeling. Het is nog onduidelijk hoe de brand is ontstaan.