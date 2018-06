Fietser botst op motorrijder in Oost: fiets splijt in tweeën

Een fietser wilde afgelopen woensdagnacht oversteken op de Panamalaan in Oost en zag daarbij vermoedelijk een motorrijder over het hoofd. Een botsing volgde, waardoor de fiets in tweeën spleet.

De motor kwam ongeveer 25 meter verder tot stilstand. Zowel de fietser als de motorrijder moesten naar het ziekenhuis worden gebracht. De weg werd anderhalf uur afgesloten voor onderzoek.