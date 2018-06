Elfde autobrand dit jaar in Noord

Op de Volendammerweg in Noord is afgelopen vannacht een auto volledig uitgebrand. Straatcoaches zagen hoe twee jongens daarna wegvluchtten. Het is nog onbekend of zij de brand hebben gesticht.

De auto die ernaast geparkeerd stond heeft ook brandschade opgelopen. Beide auto's zijn eigendom van dezelfde eigenaar.

Daarmee heeft alweer de elfde autobrand van dit jaar plaatsgevonden in Noord. Ook vorig jaar gingen veel auto's in het stadsdeel in vlammen op.

