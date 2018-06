Officiële klacht bij Veiligheidsregio tegen brandweerleiding

Een groep van 69 oud-brandweerlieden heeft een officiële klacht bij de veiligheidsregio ingediend tegen Leen Schaap en Bas Eenhoorn, de huidige brandweerleiding van de regio Amsterdam.

Dat meldt De Telegraaf. Eerder hadden de oud-gedienden hun beklag gedaan over de manier waarop Leen Schaap leiding geeft aan de Amsterdamse brandweer. Schaap had in de media forse kritiek geuit op zijn personeel. Zo trok hij parallellen met een motorbende en noemde hij de medezeggenschap binnen Amsterdamse brandweer 'de maffia van de medezeggenschap'.

Volgens de groep pensionarissen is die kritiek veel te fors, maar waarnemend bestuursvoorzitter van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland Bas Eenhoorn bleef vierkant achter Leen Schaap staan. De oud-brandweerlieden zijn vervolgens overgegaan tot de klacht, die volgens de officiële klachtenprocedure van de Veiligheidsregio wordt behandeld.

De stap is het nieuwste hoofdstuk in een oplopend conflict tussen de Amsterdamse brandweerleiding en de brandweerlieden. Schaap is door wijlen burgemeester Eberhard van der Laan aangesteld om schoon schip te maken binnen de brandweer, maar gaat volgens zijn personeel veel te rigoureus te werk. De huidige burgemeester, Jozias van Aartsen, stelde onlangs ook dat Schaap zijn uitspraken 'beter niet had kunnen doen'.

