Beperkt busvervoer rondom Schiphol door staking

Buschauffeurs van het streekvervoer leggen vandaag in verschillende regio's hun werk neer, zo ook in de buurt van Schiphol. Reizigers wordt daarom aangeraden om op zoek te gaan naar alternatief vervoer.

Er wordt al langer gestaakt in het openbaar vervoer. Vandaag is Noord-Holland aan de beurt. Met het protest willen de chauffeurs onder meer betere afspraken over loon, werkdruk en langere plaspauzes afdwingen.

Op deze pagina zijn updates over van vervoerder Connexion te vinden.