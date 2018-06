YouTubers nemen kijkje in oude duikboot NDSM-Werf: 'Heel vet'

Een groep YouTubers nam onlangs een uniek kijkje in de Russische duikboot bij de NDSM-werf. Dat was misschien wel hun laatste kans, want de onderzeeër moet binnenkort weg worden gehaald. 'Zonde dat 'ie naar de schroot gaat', is hun conclusie.

De YouTubers van het kanaal Exploring the Unbeathen Path trekken de hele wereld over om bijzondere plekken te filmen. Ditmaal bezochten ze een locatie in eigen land. 'Heel vet voor Nederland', zo omschrijven ze de duikboot.

In het filmpje laten de YouTubers zien hoe ze zelf naar de onderzeeër varen. Eenmaal binnen verbazen ze zich niet alleen over de originele staat van de onderzeeër, maar ook over de diverse voorwerpen die ze er aantreffen. 'Een fietshelm, het kan ook niet anders in Amsterdam', grapt een van hen.

Wegslepen

De onderzeeër werd in 1956 in gebruik genomen door de Russische Sovjetvloot. In totaal zijn er slechts 28 duikboten van dit type gemaakt. Vanwege het unieke karakter besloot een stel ondernemers de boot in 1991 naar Nederland te brengen. 'Maar nu ze de hele wijk gaan ombouwen, moet 'ie weg', vertellen de YouTubers.

Vorig jaar besloot stadsdeel Noord dat de ondernemers de duikboot zelf weg moeten laten slepen. Maar daar zijn hoge kosten aan verbonden, die de ondernemers tot nog toe niet op kunnen hoesten.

Stadsdeel Noord laat aan AT5 weten dat er daarom een juridisch proces loopt. Het zou daarentegen complex zijn om een beslissing te nemen over de toekomst van de duikboot. Er zijn meerdere betrokkenen, waardoor het allemaal langer duurt. 'Maar wij monitoren de onderzeeboot voortdurend en zullen ingrijpen als dit nodig is', aldus een woordvoerder.

Zinken

De YouTubers vinden het maar zonde dat zo'n uniek exemplaar verdwijnt. Toch zien ze ook niet echt een toekomst. 'Als 'ie hier nog tien jaar blijft liggen, dan zinkt de onderzeeër.'

Bekijk hier het filmpje: