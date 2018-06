Nieuwe hoofdtrainer voor DWS

Said Chiddi wordt de nieuwe hoofdtrainer van DWS. Eerder had Chiddi al de onder -15 en -17-teams onder zijn hoede.

Tegenover Het Amsterdamsche Voetbal stelt Chiddi vooral de rust terug te willen laten keren bij de club. 'Ik weet dat de club de laatste tijd heel veel heeft meegemaakt. Dat straalt ook naar de spelers toe. De rust moet weer terugkeren. Dat de sfeer straks weer goed is, er goed getraind wordt, een leuke groep staat. Het belangrijkste is dat de jongens rust hebben en het gevoel krijgen lekker te kunnen voetballen. De rest komt vanzelf.'



Bij DWS was het de afgelopen tijd onrustig. Een ruzie tussen leden en het bestuur liep zó hoog op dat de club zelfs besloot het complex enige tijd te sluiten. Ook zijn verschillende jeugdspelers door de club uitgeschreven, dit tot grote verbazing van enkele ouders.