Amsterdamse Dineke is beste paaldanser van Nederland: 'Zou graag wereldkampioen worden'

Dineke Minten is afgelopen weekend Nederlands Kampioen paaldansen geworden. Met die titel op zak mag ze nu namens Nederland deelnemen aan het wk.

In juli mag Dineke Nederland vertegenwoordigen op het Wereldkampioenschap in Spanje. 'Ik hoop ooit wereldkampioen te worden', stelt ze. Maar dít wk komt waarschijnlijk nog net iets te vroeg voor de titel. 'Ik mik nu op een plek bij de beste tien. Om eerste te worden zou ik nog wat leukere, engere dynamics onder de knie moeten krijgen.'



Die dynamics, bepaalde spectaculaire bewegingen, zijn precies wat Dineke zo leuk vindt aan haar sport. 'Backflips en van boven naar beneden droppen, dat is echt m'n lievelings. Het geeft me een bepaalde blijheid, maar ook een kick. Je doet iets wat je eigenlijk eng vindt, maar dat het je dan toch lukt!'