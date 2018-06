'Kluivert breekt vakantie af vanwege Roma-deal van 25 miljoen'

Justin Kluivert zou zijn vakantie in Spanje hebben onderbroken omdat een transfer naar AS Roma bijna rond is.

Dit meldt de, doorgaans goed ingevoerde, Italiaanse sportkrant La Gazzetta Dello Sport donderdag.



De vleugelaanvaller flirt al langere tijd nadrukkelijk met de Romeinse club. Nu zou de transfer, waarmee een bedrag van 25 miljoen gemoeid is, echter bijna rond zijn. Ver genoeg in ieder geval om vanuit Spanje het vliegtuig te pakken.



Eerder nog bood Roma naar verluidt tien miljoen euro om Kluivert van Ajax over te nemen. Dit bod werd echter door de Amsterdamse clubleiding van tafel geveegd.