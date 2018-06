Fusie AMC en VUmc: 'Superziekenhuis' gaat Amsterdam UMC heten

De fusie tussen het AMC en VUmc is rond. Vanaf vandaag gaan de ziekenhuizen samen verder onder één noemer: Amsterdam UMC. De nieuwe naam en het nieuwe logo werden vanmiddag gepresenteerd in de Waag op de Nieuwmarkt.

Het motto van het nieuwe gefuseerde ziekenhuis is 'Samen Beter'. Met de fusie krijgt het 'superziekenhuis' 30 tot 40 procent van de Amsterdamse markt in handen. Wouter Bos en Hans Romijn, directeuren van respectievelijk het VUmc en AMC, gaan daar samen leiding over geven.

Lees ook: Verloskundigen houden protestactie bij AMC

Onder meer vanwege de grootte van het nieuwe ziekenhuis, kwam er veel kritiek op de fusieplannen. Zo bestond de vrees dat er door de samenwerking een 'zorgfabriek' ontstaat, met 1.800 bedden en meer dan 14.000 medewerkers.

Integreren

Toch besloot Autoriteit Consument & Markt (ACM) uiteindelijk dat er na de fusie voldoende keuzemogelijkheid is voor patiënten en zorgverzekeraars. In eerste instantie merken de patiënten ook nog niet zoveel van de fusie. Het AMC en VUmc gaan vanaf nu een langjarig proces in gang zetten om verder te integreren.

Lees ook: AMC en VUmc mogen fuseren

Daarmee richten ze zich in eerste instantie vooral op patiëntenzorg en wetenschappelijk onderzoek.